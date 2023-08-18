Прийом заявок на виплату грошової допомоги продовжено: в уряді пояснили, хто зможе отримати 5 тисяч грн

На засіданні Кабміну прийнято рішення про те, що виплата українцям державної допомоги у сумі 5000 гривень на кожного члена сім'ї, яку планувалося завершити в останній день літа, буде продовжена до 31 жовтня.

Про це пише спеціалізований сайт.

Так, Кабмін продовжив термін прийому заяв на виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях. Українці, які не встигли звернутися по виплати, можуть подати заявку до 31 жовтня 2023 року включно.

Громадяни можуть отримати 5000 гривень допомоги на банківську картку чи готівкою через «Укрпошту». При цьому виплати нараховуються людям, які на момент теракту на ГЕС мешкали на території областей, які постраждали від підтоплення.

Також допомога надається всім, хто з 6 червня залишив підтоплені райони тимчасово окупованої території Лівобережжя та перебрався до регіонів, які контролюють український уряд.

Що потрібно для отримання допомоги від держави?

Потерпілим необхідно пред’явити:

документ, що засвідчує особу, або єДокумент;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для дітей — свідоцтво про народження дитини або свідоцтво про народження.

Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви батька.

При цьому заява про надання матеріальної грошової допомоги особі, визнаній судом недієздатною, може подавати її законний представник або уповноважена особа органу опіки та піклування.

Якщо документи було втрачено, людина може пред’явити їх скан- чи фотокопії або використовуються відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів.

Нагадаємо, що на початку серпня уряд України також запустив програму компенсацій за знищений підривом ГЕС врожай — фермери можуть отримати до 100 тисяч гривень.



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