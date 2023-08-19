Представлять перед матчем з Україною: збірну Італії з футболу очолив тренер-чемпіон, який колекціонує молотки

Новим головним тренером чинного чемпіона Європи з футболу збірної Італії призначено 64-річного Лучано Спаллетті, який минулого сезону призвів «Наполі» до сенсаційного тріумфу в серії А, повідомляє офіційний сайт національної федерації.

На цій посаді фахівець змінив Роберто Манчіні, котрий очолював збірну з 2018 року і несподівано подав у відставку у розпал відбірного циклу Євро-2024 (подейкують, через конфлікт з президентом Федерації футболу Італії Габріеле Гравіною).

Виконання своїх обов'язків Спаллетті, який підписав контракт на три роки, розпочне 1 вересня, а офіційно буде представлений команді перед матчами з Північною Македонією (9 вересня) та Україною (12 вересня).

Як відомо, після завершення минулого сезону Лучано Спаллетті взяв паузу у тренерській діяльності, але вона виявилася недовгою.

Нагадаємо, що за роки роботи тренером Спаллетті очолював цілу низку італійських клубів (зокрема, «Рому» та «Інтер»), а також російський «Зеніт». Фахівця тричі (в 2006, 2007 та 2023 роках) визнавали найкращим тренером Італії.

До речі, у Спаллетті, який має трьох дітей, незвичайне хобі. «Я колекціоную молотки, — зізнався якось фахівець. — Ця річ подобається мені найбільше. У старих молотків є одна особливість — всі вони зроблені вручну, у них є відмінності. Ті, що було зроблено на конвеєрі, мене не цікавлять».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Руслан Малиновський продовжить кар'єру в Італії.

Фото figc. it

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