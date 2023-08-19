Влада США ухвалила важливе рішення щодо українських біженців та студентів

Навесні цього року у США продовжували термін перебування в Америці українців та їхніх найближчих родичів, які прибули в країну ще до відкриття програми допомоги «Об'єднуючись для України», а наразі ухвалено рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту нашим співгромадянам до 19 квітня 2025 року.

У Міністерстві нацбезпеки США зазначають, що таке рішення було ухвалено через тривалі бойові дії в Україні та умови, що перешкоджають безпечному поверненню людей на батьківщину.

Згідно з документом, подавати заяву на тимчасовий захист зможуть й громадяни України, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Право на працевлаштування отримають українські студенти, які навчаються в американських закладах. Йдеться про молодь з візою F-1.

Раніше в Управлінні з питань переселення біженців Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США повідомляли, що американський уряд розширив на українських біженців літнього віку можливість отримувати державні пенсії, право на яку в країні мають малозабезпечені особи у віці 65+. Мінімальна сума у 2023 році становить трохи більше 900 доларів на людину або близько 1400 доларів на подружжя.

Фото Pixabay

45

Читайте нас у Facebook та Instagram