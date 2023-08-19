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Світ

Хто — у відпустку, хто — в Африку: стало відомо, чому «вагнерівці» масово залишають білорусь

16:50 19 серпня 2023
Вагнер

Бойовики російської пвк «вагнер», які після невдалого заколоту в росії втекли до білорусі, масово залишають цю країну. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«Білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з «пвк «вагнер» на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис. Причиною є відсутністю фінансування зі сторони рф. Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися. Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з «вагнера» своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що через «Вагнер» країни ЄС розглядають можливість закриття кордону з білоруссю, а Польща і Литва направили додаткові війська на свої кордони з білоруссю через «вагнерівців».

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