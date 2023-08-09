Польща і Литва направляють додаткові війська на свої кордони з білоруссю через «вагнерівців»

Уряд Литви ухвалив рішення збільшити чисельність прикордонних військ на кордоні з білоруссю. Про це заявив глава Служби охорони держкордону (СОДК) Литви Рустамас Любаєвас. Як уже писали «ФАКТИ», загалом країни ЄС розглядають можливість закриття кордону з білоруссю.

«Ми з МВС зараз розглядаємо можливість збільшення наших потужностей на кордоні з білоруссю. Були прийняті відповідні рішення. Найближчим часом ми плануємо збільшити наш контингент на цій ділянці», — заявив Любаєвас.

Він підкреслив, що робиться це у зв'язку з присутністю в білорусі найманців ПВК «Вагнер».

Керівники силових відомств Литви провели зустріч із президентом республіки Гітанасом Науседою. За словами Любаєваса, ситуація на кордонах із білоруссю та росією напружена, але стабільна.

«СОДК готова до будь-яких сценаріїв. Якщо ситуацію на кордоні будуть нагнітати, є можливість увімкнути план прикриття, і відповідно до цього плану до нас прибуде і Литовська армія, і поліція, і інші відомства», — заявив він журналістам за підсумками зустрічі з Науседою.

Раніше того самого дня Міністерство оборони Польщі оголосило про рішення направити ще тисячу солдатів на кордон із білоруссю за запитом польської прикордонної служби.

«У зв'язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні і проханням глави прикордонної охорони про збільшення участі армії в захисті кордону… ми виділяємо додаткових солдатів для патрулювання», — заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Наразі на кордоні з білоруссю несуть службу 2000 польських військовослужбовців. Посилювати кордон польська влада почала після відправки в білорусь бойовиків ПВК «Вагнер».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Литва закриє два прикордонні переходи з білоруссю.

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