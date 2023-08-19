Основні жертви були не в театрі: глава МВС розповів подробиці ранкового удару по Чернігову

Більшість постраждалих в результаті атаки росії по Чернігову 19 серпня перебували за межами драмтеатру, куди влучила ворожа ракета. Ті, хто були в будівлі, спустилися в укриття. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, основні жертви події перебували в автотранспорті або переходили дорогу, а також поверталися з церкви. Усі, хто перебував у драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Про це він повідомив під час брифінгу поруч із будівлею драмтеатру, інформує «Фокус».

«Не можу коментувати детально, що відбувалося всередині. Основні жертви перебували за межами будівлі: в автомобільному транспорті, йшли через пішохідний перехід, йшли з трьох церков, де святили фрукти», — зазначив Клименко.

За його словами, правоохоронці мають детально вивчити деталі, пов'язані з виставкою дронів, яку проводили в будинку культури 19 серпня.

«Можу сказати одне, всі люди, які перебували в будівлі, всі вчасно спустилися в укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття. Усіх попереджали», — додав Клименко.

Глава МВС також назвав ракетний удар рф по центру Чернігова черговим воєнним злочином Кремля. Клименко додав, що в центрі міста з самого ранку суботи було дуже людно. У парку за драмтеатром батьки гуляли з дітьми, у кафе і ресторанах були відвідувачі.

«Добре, що поруч знаходиться пожежна частина, рятувальники прибули вчасно і разом із поліціянтами надавали допомогу громадянам, які отримали поранення», — зазначив Клименко.

Пізніше він повідомив, що у Чернігові завершили рятувальну операцію після удару по центру міста: сім людей загинули, ще 129 — травмовані, зокрема 15 дітей та 15 працівників поліції, інформує Суспільне Новини.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома громадська активістка та військова Марія Берлінська повідомила, що цього дня в Чернігові відбувався захід, на який були запрошені військові, представники авіашкол та виробники дронів. За її словами, місце проведення було повідомлено учасникам за кілька годин до початку з огляду на безпекові питання.

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