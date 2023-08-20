Вручення повісток: чи можуть працівники ТЦК зупиняти маршрутки та інший громадський транспорт

Під час мобілізації працівники ТЦК та СП (військкоматів) іноді практикують вручення повісток на вулицях або через родичів, знайомих військовозобов'язаних.

В той же час подібна практика у громадському транспорті заборонена. Тобто, навіть під час мобілізації працівники військкоматів не мають права зупиняти громадський транспорт, щоб вручати повістки пасажирам.

Про це заявив начальник відділу військового обліку Запорізького обласного ТЦК Андрій Гуренко, передає «Суспільне».

За його словами, право зупинити транспортний засіб мають тільки співробітники Нацполіції.

Також Гуренко прокоментував випадок, який начебто трапився на Тернопільщині, де працівники ТЦК зупинили автобус і силоміць затримували чоловіка.



«Таких випадків я, припустимо, не знаю, що військовослужбовці маршрутку зупиняють… Якщо ви стали свідками таких випадків, повідомляйте до відповідних районних територіальних центрів чи звертайтесь до начальника обласного територіального центру, і ми будемо вживати заходів», — зазначив начальник відділу Запорізького обласного ТЦК.

Натомість Гуренко нагадав, що вручати повістки в громадських місцях представникам терцентрів комплектування дозволено.

«У зв'язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає необхідність уточнити їх облікові дані. Тільки з цією метою. Бо громадяни, які перебувають на вулицях чи в громадських місцях, вони ж не всі підлягають призову. Там сотні причин різних: стан здоров'я, освіта, бронювання, надання відстрочок, догляд за близькими своїми родичами й інше. Але вручати повістки їм дозволено, щоб уточнити їх персональні дані. Чинним законодавством не заборонено вручати повістки в громадських місцях», — сказав начальник відділу Запорізького ТЦК.

Він наголосив, що повістка має бути підписана керівником відповідного територіального центру — «однієї печатки замало».

Нагадаємо, нині на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект, який покликаний змінити процедури мобілізації.

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