36.23 / 36.96 39.63 / 40.47
Київ: +31
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Серце знову розбите: Софія Ротару відреагувала на обстріл Чернігова

10:20 20 серпня 2023
Софія Ротару

Легендарна співачка Софія Ротару, яка, на відміну від зрадниці Ані Лорак, любить Батьківщину і переймається її долею, але рідко висловлює публічно свої почуття.

Проте бувають моменти, коли навіть вона не може терпіти біль, якого завдають українцям російські окупанти.

Так, у своєму мікроблозі Софія Ротару оприлюднила фотографію з Чернігова, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.

Здається, співачка вклала у фото весь невиказаний гнів українців щодо російських нелюдів, які причиняють безвинним людям жахливі страждання.

Нагадаємо, що, Софія Ротару публічно не висловлює своєї зневаги до країни-агресора, адже має там багато її шанувальників і друзів. Але, на відміну від багатьох артистів, що начебто забули, де їхня рідна країна, відмовляється від будь-яких замовлень, які надходять від російських мільйонерів, і навіть чути не хоче про виступи у фашистській федерації.

360

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військовий квиток

Повістки на вулицях: військові запропонували свій шлях вирішення проблеми

Королівський песик

Тельцям — цікаві справи, Рибам — грошові надходження, Стрільцям — приплив енергії: гороскоп на день Королівського Песика 20 серпня

Олена Шуляк

«Корупційна система з’їла практично всю країну, кожне велике місто», — нардепка Олена Шуляк

Всесвіт

На Близнюків чекає несподіваний поворот, Рибам потрібно буде тримати себе в руках: гороскоп на тиждень 21 — 27 серпня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту