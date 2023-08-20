Серце знову розбите: Софія Ротару відреагувала на обстріл Чернігова
Легендарна співачка Софія Ротару, яка, на відміну від зрадниці Ані Лорак, любить Батьківщину і переймається її долею, але рідко висловлює публічно свої почуття.
Проте бувають моменти, коли навіть вона не може терпіти біль, якого завдають українцям російські окупанти.
Так, у своєму мікроблозі Софія Ротару оприлюднила фотографію з Чернігова, додавши емодзі у вигляді розбитого серця.
Здається, співачка вклала у фото весь невиказаний гнів українців щодо російських нелюдів, які причиняють безвинним людям жахливі страждання.
Нагадаємо, що, Софія Ротару публічно не висловлює своєї зневаги до країни-агресора, адже має там багато її шанувальників і друзів. Але, на відміну від багатьох артистів, що начебто забули, де їхня рідна країна, відмовляється від будь-яких замовлень, які надходять від російських мільйонерів, і навіть чути не хоче про виступи у фашистській федерації.360