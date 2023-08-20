Які помідори не підходять для консервації та як це визначити

Для консервації потрібно вибирати «правильні» помідори, це стосується і споживання овочів. Деякі сорти взагалі не призначені для консервації або ж навпаки — вживання в сирому вигляді.

Про це пише спеціалізований сайт.

Наприклад, їсти зелені помідори сирими категорично забороняється. У них міститься соланін, який може спричинити отруєння. Зелені помідори, які недозріли, потрібно просто покласти на сонячному місці, щоб вони налилися. Після цього соланін з них зникне, і продукт готовий до вживання.

А для консервації вони цілком придатні.

Категорично не можна їсти і консервувати зелені помідори, на яких немає блиску. Вони містять дуже багато отрути соланіну.

Крім того, для консервації не підходять великі, тріснуті, зіпсовані помідори, а також плоди з великими прожилками всередині.

Закривайте в банки сорт «Сливка», а соуси, пасти, та кетчупи готуйте з великих та м'ясистих сортів.

До речі, при приготуванні кетчупа до томатів добре додавати болгарський перець, буряк і навіть яблука.

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