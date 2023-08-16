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Справжній смак літа: приготуйте на зиму домашній кетчуп з буряком і яблуками

18:54 16 серпня 2023
Готовий кетчуп

Закарпатська господиня Ольга Салкай попри війну намагається підтримувати підписників свого YouTube-каналу креативними роликами, які вона озвучує місцевою говіркою. Попри таку особливість, канал вподобали вже понад 300 тисяч фоловерів, причому не лише з України.

В розпал сезону консервування пані Оля показала, як готує на зиму домашній кетчуп, куди окрім томатів, додаються яблука і буряк!

«Кетчуп за цим рецептом виходить неймовірно смачним, можна сказати ідеальним», — переконує господиня.

Для його приготування потрібні:

  • помідори — 1 кг;
  • яблука (великі) — 2 шт (350 г);
  • цибуля — 2 шт (200 г);
  • буряк — 200 г;
  • сіль — 12 г;
  • цукор — 60 г;
  • оцет 9% - 60 мл;
  • спеції: лавровий лист, хмелі-сунелі, сухий часник, гвоздика, духмяний перець, чорний мелений перець (+будь-які спеції за вашим смаком).

Приготування

В казанок з товстим дном кладемо порізані помідори, порізані яблука (чистити фрукти не варто), скибочки цибулі і тушкуємо під кришкою.

Через деякий час овочі з яблуками перемішуємо, додаємо спеції і лавровий лист та залишаємо на вогні під закритою кришкою на годину.

Далі додаємо відварений буряк і уварюємо все разом під напіввідкритою кришкою.

Перебиваємо блендером в пюре, перетираємо через сито.

Повертаємо масу в казанок, додаємо цукор, сіль і оцет та уварюємо протягом 40−45 хвилин на малому вогні.

Готовий кетчуп гарячим розкладаємо у простерилізовані банки і ставимо в темне прохолодне місце.

Нагадаємо, відома українська кулінарка Елла Іванова поділилася своїм рецептом соусу із запечених томатів і болгарського перцю.

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