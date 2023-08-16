Гості обов’язково проситимуть добавки: рецепт смачних маринованих помідорів зі сливами від Лілії Цвіт
Авторка оригінального рецепту маринованих перців чилі на зиму львівська блогерка Лілія Цвіт взялася консервувати помідори. Зробила вона це у своїй особливій манері — з додаванням незвичних складників.
Такою несподіванкою стали сливи, які маринуються разом з овочами.
«Сливи забезпечують помідори особливим яскравим забарвленням, чудово поєднуються з маринадом і дають неймовірний аромат», — стверджує авторка рецепту.
Складники (на 4 банки по 1 літру):
- помідори ~ 1,5 кг;
- сливи ~ 1 кг;
- часник — 16 зубчиків;
- парасольки кропу — 4 шт;
- лавровий лист — 4 шт;
- перець духмяний — 16 шт.
Маринад:
- вода — 2 л.
- сіль — 3 ст.л. (50 г)
- цукор — 4 ст.л. (80 г)
- оцет — 4 ст.л. (60 мл)
Приготування
Спочатку на дно чистих банок вкладаються спеції і часник, далі — щільно — помідори і сливи.
Банки заливаються маринадом і стерилізуються протягом 10 хвилин, після чого їх слід закатати і поставити вверх дном до повного охолодження.
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