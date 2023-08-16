37.10 / 37.72 40.76 / 41.53
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Гості обов’язково проситимуть добавки: рецепт смачних маринованих помідорів зі сливами від Лілії Цвіт

9:51 16 серпня 2023
Сливи з помідорами

Авторка оригінального рецепту маринованих перців чилі на зиму львівська блогерка Лілія Цвіт взялася консервувати помідори. Зробила вона це у своїй особливій манері — з додаванням незвичних складників.

Такою несподіванкою стали сливи, які маринуються разом з овочами.

«Сливи забезпечують помідори особливим яскравим забарвленням, чудово поєднуються з маринадом і дають неймовірний аромат», — стверджує авторка рецепту.

Складники (на 4 банки по 1 літру):

  • помідори ~ 1,5 кг;
  • сливи ~ 1 кг;
  • часник — 16 зубчиків;
  • парасольки кропу — 4 шт;
  • лавровий лист — 4 шт;
  • перець духмяний — 16 шт.

Маринад:

  • вода — 2 л.
  • сіль — 3 ст.л. (50 г)
  • цукор — 4 ст.л. (80 г)
  • оцет — 4 ст.л. (60 мл)

Приготування

Спочатку на дно чистих банок вкладаються спеції і часник, далі — щільно — помідори і сливи.

Банки заливаються маринадом і стерилізуються протягом 10 хвилин, після чого їх слід закатати і поставити вверх дном до повного охолодження.

Зверніть увагу також на рецепт хрустких зелених помідорів на зиму без стерилізації.

101

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наталія Могилевська на зйомках кліпу

«Коханий, я чекаю на тебе»: Наталя Могилевська вразила зізнанням

Танцюючий коник

Ракам — успіхи в бізнесі, Скорпіонам — службовий роман, Водоліям — цінні поради: гороскоп на день Коня-Танцюриста

Королівське весілля

«Замаскувати запах рому»: як принц Гаррі врятував старшого брата Вільяма в день його весілля

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту