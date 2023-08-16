Гості обов’язково проситимуть добавки: рецепт смачних маринованих помідорів зі сливами від Лілії Цвіт

Авторка оригінального рецепту маринованих перців чилі на зиму львівська блогерка Лілія Цвіт взялася консервувати помідори. Зробила вона це у своїй особливій манері — з додаванням незвичних складників.

Такою несподіванкою стали сливи, які маринуються разом з овочами.

«Сливи забезпечують помідори особливим яскравим забарвленням, чудово поєднуються з маринадом і дають неймовірний аромат», — стверджує авторка рецепту.

Складники (на 4 банки по 1 літру):

помідори ~ 1,5 кг;

сливи ~ 1 кг;

часник — 16 зубчиків;

парасольки кропу — 4 шт;

лавровий лист — 4 шт;

перець духмяний — 16 шт.

Маринад:

вода — 2 л.

сіль — 3 ст.л. (50 г)

цукор — 4 ст.л. (80 г)

оцет — 4 ст.л. (60 мл)

Приготування

Спочатку на дно чистих банок вкладаються спеції і часник, далі — щільно — помідори і сливи.

Банки заливаються маринадом і стерилізуються протягом 10 хвилин, після чого їх слід закатати і поставити вверх дном до повного охолодження.

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