В Мережі обурилися вибаченням «блогера», який злив відео прильота по Дніпру: «І це все?»

Під час повітряних атак ворога військові і представники влади постійно наголошують на необхідності утримання від публікацій та поширення фотографій і відео ударів.

Втім, постійно знаходиться люди, які задля «слави» нехтують цією забороною.

Так, один мешканців Дніпра зняв та поширив відео атаки, яка сталася 15 серпня.

Згідно з повідомленням українських ЗМІ, після цього інциденту представники Служби безпеки України (СБУ) знайшли цього блогера та навідались до нього.

За попередніми даними, чоловік на ім'я Олександр Колесніченко вдень вдає із себе блогера. Дружина його відома у медійному світі, зокрема як учасниця проєктів «Супермодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки».

Після візиту представників СБУ, Колесніченко опублікував в мережі відеозвернення, у якому вибачився за свої дії та обіцяв утримуватися від подібних акцій у майбутньому.

В коментарях українці виловлюють розчарування «мягкістю» покарання.

«І толку від його вибачень», «Імбіцил бородатий…», «Поки за такі дії будуть прийматись тільки вибачення — це буде продовжуватись», «Ви серйозно? І це все?», — пишуть вони.

Нагадаємо, днями у Дніпрі також виявили чергового агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду. Після затримання своїх спільників у січні 2023 року він «заліг на дно», але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань.

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