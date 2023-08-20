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Клуб споживачів

Потужне підживлення для томатів та перцю: обов’язково дайте його разом з оцтом у серпні — дозріють вмить

17:14 20 серпня 2023
перець

Попри те що на дворі серпень і рослини вже давно набрали силу, досвідчені городники продовжують їх підгодовувати, щоб овочі дали гарний врожай.

Під час формування плодів рослинам потрібен калій та інші елементи. Зола з деревини — це джерело калія, фосфору, азоту та багатьох інших мікроелементів, зазначають біологи.

Готується підживлення так: стакан золи залити половиною стакана 9% оцту. Дочекатись, доки закінчиться хімічна реакція. Потім цей розчин розвести у 10 літрах води. Можна також додати чайну ложку йоду.

Оцет покращить засвоювання кальцію та інших елементів, які є в золі. А йод прискорить дозрівання овочів та покращить стан рослин.

Поливати під корінь по 300−400 мл під кожний кущ. Через 14 днів підживлення можна повторити.

Раніше ми розповідали, як можна підгодувати томати та огірки за допомогою молока.

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