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Супер-корисне підживлення для огірків та томатів: обов’язково дайте його рослинам у серпні — вони віддячать рясним врожаєм

13:15 18 серпня 2023
помідори

Щоб огірки та помідори не всихали у сильну спеку, яка накрила всю Україну, фахівці радять їх не лише затіняти та вчасно поливати, а й робити підживлення, яке покращить загальний стан рослин.

Автор каналу «Поради біолога» запропонував городникам внести під кущі огірків та помідорів добриво, яке зміцнює рослини та забезпечує рясне плодоношення.

Для приготування підживлення потрібні хліб, молоко та вода.

Шматок хліба та склянку молока залити двома літрами води та залишити настоятись близько 6 годин. Потім добре збити блендером й долити ще літр води.

Для поливу склянку маточного розчину розвести у 10 літрах води. Поливати рослини під корінь по 300 мл й обприскувати по листу.

Результат буде видно майже одразу.


Раніше ми розповідали, як врятувати врожай помідорів від загибелі у спеку.

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