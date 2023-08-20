Шарліз Терон різко відповіла хейтерам, які звинуватили її у таємній пластиці обличчя

Знаменита голлівудська актриса Шарліз Терон, яка раніше поділилася рідкісним фото з доньками, одна з яких народилася хлопчиком, різко прокоментувала чутки про те, що стала жертвою «поганої пластичної операції». 7 серпня кінозірці виповнилося 48 років. З цього приводу видання Allure Friday взяло у неї інтерв'ю. Володарка премії «Оскар» заявила, що ніколи не була під скальпелем пластичного хірурга:

«Моє обличчя змінюється, і мені подобається, що воно змінюється та старіє. Люди думають, що в мене була підтяжка обличчя. І я чую: «Що вона зробила зі своїм обличчям?» Я відповідаю тоді: «Б…ь, я просто старію! Це не означає, що я зробила погану пластичну операцію. Просто таке буває».

Зірка «Вибухової блондинки» та кількох частин «Форсажу» наголосила, що хоч вона й не робила жодних пластичних операцій, але не засуджує тих, хто пішов на це.

«Мені завжди страшенно не подобався вислів, що чоловіки з віком стають кращі, як вишукані вина, а жінки з віком дедалі більше стають схожими на зрізані квіти. Вважаю, що це зайвий доказ подвійних стандартів нашого суспільства. Я зневажаю цю концепцію і хочу боротися з нею. Я впевнена, що жінки мають право і хочуть старіти так, як їм зручно», — додала Терон.

«Нам потрібно бути трохи чуйнішими до того, як ми всі проходимо цей шлях», — впевнена Шарліз.

Терон зізналася, що, хоч вона і приймає процес старіння, є в ньому одне, з чим їй важко змиритися:

«Я б хотіла, щоб у мене залишалося молоде тіло, таке саме, як у 25 років. Тепер, якщо я не тренуватимуся протягом трьох днів, я не зможу ходити після спортзалу».

Нагадаємо, раніше співачка Джессіка Сімпсон розповіла, що мало не померла після процедури підтяжки живота, яка дала жахливі результати. А Кайлі Дженнер зізналася, що шкодує про те, що у 19 років зробила пластику.

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