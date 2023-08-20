Кидаютья одне в одного різними предметами: стало відомо, як сваряться Вільям та Кейт

Принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, здається, за своєю популярністю у Великобританії залишають далеко позаду всіх інших членів королівської сім'ї. Журналісти згадують про них більш охоче, ніж навіть про короля Чарльза III та королеву Каміллу.

Можливо, тому багатьом людям здається, що їхні улюбленці Кейт Міддлтон та принц Вільям завжди «ідеальні» — як при виконанні своїх обов'язків, так і в сімейному житті. Проте, інсайдери запевняють, що це не завжди так, пишуть британські ЗМІ.

Зокрема, експерт та автор книг про королівську родину Том Куїнн запевняє, що Кейт з Вільямом, як і будь-яка інша пара, іноді сваряться.

Причому, за його словами, сварки бувають досить часто і можуть бути доволі бурхливими: свідки бачили, як майбутній король і його дружина кидалися один в одного різними предметами, які потрапляли їм під руку. Щоправда, це були в основному подушки і серветки, а не щось набагато важче.

Крім того, інсайдери, з якими розмовляв експерт, запевнили його, що сварки вкрай рідко затягуються, а примирення не змушує на себе чекати: принц Вільям досить запальний, зате Кейт Міддлтон куди більш терпляча і вміє знаходити компроміси.

А ось приводом для сварки може стати будь-що, тому що парі, яка на публіці намагається бути ідеальною, потрібен «випуск пари», який знаходить вихід у таких розрядках.

Головне при цьому, що діти — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї — не стають свідками таких сварок.

Як відомо, принц Вільям та його дружина Кейт люблячі батьки. Вони, попри свою зайнятiсть, багато часу приділяють дітям. Принц і принцеса Уельські цікавляться спортом, відвідують спортивні змагання, майже завжди, разом зі своїми дітьми.

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