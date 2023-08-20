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Копія тата: принц Вільям разом з донькою Шарлоттою звернулися до жіночої збірної з футболу

13:29 20 серпня 2023
Принцеса Шарлотта

Спадкоємець британського престолу принц Вільям та його донька принцеса Шарлотта побажали успіху жіночій збірній Англії з футболу напередодні фіналу чемпіонату світу.

Відео опубліковано в акаунті принца та принцес Уельських в соцмережі.

Татко та донечка побажали «Левицям» удачі перед їхнім матчем проти Іспанії у фіналі чемпіонату світу з футболу серед жінок, так як виявилося, що принц Уельський не зможе дотриматись обіцянки і буде особисто присутнім на матчі, де очікується присутність королеви Іспанії Летиції.

«Левиці, хочемо побажати вам величезного успіху завтра. Ми шкодуємо, що не можемо бути там особисто. Але ми так пишаємося всім, чого ви досягли, і мільйонами людей, яких ви надихнули тут і по всьому світу», — сказав Вільям.

«Удачі, левиці!» — додала 8-річна принцеса Шарлотта.

Підписникам акаунту звернення членів королівської родини сподобалось, втім, пишуть вони в коментарях зовсім не про футбол: «Як вона схожа на тата», «Такі милі», «Яка гарнюня», «Так добре, що вони звернулися до нації напередодні фіналу».

Нагадаємо, днями Шарлотта з батьками відвідала турнір фіналу Вімблдону, і журналісти відзначили неймовірну схожість між рухами матері та доньки під час напружених моментів.

Фото instagram.com/princeandprincessofwales

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