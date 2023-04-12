Батько, брат, а тепер мати: у родині чемпіона світу з футболу сталося горе

Сім'я чемпіона світу у складі збірної Аргентини 28-річного Анхеля Корреа зазнала непоправної втрати. Після тривалої боротьби з раком померла мати футболіста Марсела Мартінес, яка протягом трьох років боролася зі страшною недугою.

Одним із перших свої співчуття висловив аргентинський клуб «Сан-Лоренцо», вихованцем якого є Анхель. «Ми глибоко засмучені звісткою про смерть Марсели Мартінес, матері нашого улюбленого Анхеля Корреа. Подумки ми знаходимося разом з Анхеліто та всією його сім'єю в такий важкий для них момент. Завжди з тобою, чемпіоне! Багато сил тобі!» — написано в повідомленні «Сан-Лоренцо».

Також свого нинішнього партнера підтримали футболісти «Атлетико», за який аргентинець виступає з 2015 року. У поєдинку іспанської примери проти «Райо Вальєкано» Науель Моліна після забитого м'яча взяв до рук футболку з прізвищем Корреа та показав усьому світу, що вся команда разом із Анхелем.

Додамо, що Корреа залишився сиротою. Коли хлопчику було 10 років, помер його батько, а через два роки у кращий світ пішов його рідний брат. Також у підлітковому віці Анхель переніс ризиковану операцію на серці, після якої тривалий час відновлювався та був відлучений від занять футболом. Утім, футболіст зміг продовжити кар'єру, і до 28 років встиг стати чемпіоном Аргентини у складі «Сан-Лоренцо» у 2013-му та Іспанії з «Атлетико» у 2021-му, а також чемпіоном світу зі збірною країни (зіграв один матч на мундіалі в Катарі — вийшов на заміну у півфіналі проти Хорватії).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від раку помер легендарний футбольний тренер Мирослав Блажевич.

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