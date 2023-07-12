Як подовжити термін служби акумулятора: є дієві поради

Важко обійтися без мобільного телефону! Саме тому «ФАКТИ» неодноразово писали про те, як зберегти заряд акумулятора та дані вашого телефону та як правильно заряджати смартфон. Цей засіб зв'язку став незамінним у наші дні через велику кількість персональних даних, які він містить, і безліч функцій, які полегшують повсякденне життя. Однак у цих повсякденних пристроїв є спільна проблема: батарея. Вона має тенденцію підводити нас у важливі та несподівані моменти.

Акумулятор мобільного телефону часто перегрівається і може швидко розрядитися, коли на нього надто велике навантаження. Існує кілька причин для цього. Часто головним винуватцем є екран, надмірна яскравість якого впливає на час автономної роботи телефону, пише santeplusmag.com.

Щоб запобігти перегріванню телефону та оптимізувати час роботи акумулятора, ви можете скористатися 3 геніальними трюками. Перш ніж випробувати їх, важливо завантажити останні оновлення на свій телефон. Для цього перейдіть в «Налаштування», «Оновлення програмного забезпечення» і натисніть «Завантажити та встановити». Потім дотримуйтесь інструкцій, щоб скористатися останніми оновленнями.

Іноді ваш телефон швидко розряджається. Регулювання яскравості екрану може бути хорошим способом заощадити час роботи акумулятора, і це також хороший спосіб захистити ваші очі. Якщо ви хочете заощадити кілька хвилин або навіть годин автономної роботи телефону, це один з найкращих способів зробити це.

Правильні налаштування яскравості можуть дати вашому акумулятору нове життя. Для цього потрібно активувати автоматичне регулювання яскравості, перейшовши в «Налаштування», «Екран», а потім відрегулювати яскравість вручну або активувати функцію адаптивної яскравості.

Якщо ви залишаєте екран телефону увімкненим протягом тривалого часу, це має менший вплив на акумулятор і мінімізує ризик його перегріву. Щоб максимально зменшити використання акумулятора, ви можете навіть змінити роздільну здатність екрана в тих самих налаштуваннях.

Деякі фонові програми споживають занадто багато енергії, що може розрядити телефон за короткий проміжок часу. Щоб оптимізувати споживання заряду акумулятора, бажано встановити певні обмеження для фонових програм, активувавши просту команду, доступну в налаштуваннях телефону.

Ця опція переведе ті програми, які залишаються активними, у режим сну, не даючи їм розряджати батарею вашого смартфона. Якщо у вас Android, просто перейдіть в «Налаштування», «Обслуговування акумулятора та пристрою», «Акумулятор», а потім «Обмеження фонового використання». У налаштуваннях iOS натисніть «Загальні», а потім зніміть галочку з пункту «Оновлення фонових даних». Ви можете зняти галочку з потрібних вам додатків, і, залишивши цю функцію активною, ви більше не витрачатимете заряд акумулятора даремно.

Коли ця опція активована, ви можете вибрати додаткові обмеження для економії заряду акумулятора. Це означає, що певні автоматичні оновлення будуть контролюватися, а активність фонових додатків буде обмежена.

Якщо у вас система Android, просто перейдіть до розділу: «Налаштування», «Акумулятор і продуктивність», а потім активуйте функцію економії заряду акумулятора. На iOS ви можете перейти в «Налаштування», «Центр управління», «Налаштування елементів керування», а потім вибрати «Режим енергозбереження».

Якщо ви спробували ці кілька трюків безрезультатно, це просто означає, що ваш акумулятор добігає кінця свого терміну служби. Швидке зниження рівня заряду може бути наслідком неналежного використання певних функцій телефону, але також може бути пов'язане з дефектом акумулятора. Існують інші інструменти, які допоможуть вашому телефону працювати довше, наприклад, чохли з вбудованим акумулятором.

Раніше «ФАКТИ» писали, що потрібно зробити, щоб телефон не розряджався за ніч.

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