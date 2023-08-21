Підкажуть бур'яни: чотири простих способи визначити кислотність ґрунту на городі і чому це важливо знати

Дачникам, які займаються вирощуванням овочів та фруктів важливо знати кислотність грунту і з урахуванням цього висаджувати рослини. Адже якісь культури полюбляють кислий грунт, інші — ні. На занадто кислому грунті рослини починають хворіти.

Автори каналу «Моя дача. Сад і город» пояснили, як визначити кислотність грунту, зокрема, за допомогою бур’янів.

Так, якщо ділянка заросла щавелем, подорожником, дикою м'ятою, то грунт сильнокислий. На нейтральному виростає кропива, грицики, лобода, а на слабкокислому — пирій, ромашка, кульбаба.

Про кислотність може розповісти й буряк: на кислому грунті його гичка буде червоною, на слабкокислому — зеленою з червоним, а на нейтральному червоними будуть тільки черешки.

Визначити тип грунту можна й за допомогою листків чорної смородини. Кілька листків треба залити окропом та дати настоятися, а потім до склянки додати землю. Червоний колір рідини свідчитиме про високу кислотність, рожевий — про середнью, зелений — про нейтральну, а бликитний — про низьку.

Може допомоги у дослідженнях й оцет, який покаже наявність в землі вапна. Якщо після того, як на грунт налити оцет (3−15%), то наявність бульбашок свідчитиме про нейтральний або лужний грунт, якщо їх не буде — про кислий.

До речі, бур`ян може не лише підказати ступінь закислення грунту, а й стати гарним добривом для рослин, особливо у ферментованому вигляді. Для цього його кілька діб витримують на сонці у чорних мішках, а потім заливають водою та настоюють. Далі отриманий настій розводять водою та підживлюють рослини.

Фото Pixabay

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