Переконливе відео про снігову людину: американець у лісах Міссісіпі натрапив на загадкову істоту

У YouTube несподівано стало вірусним відео, яке американець Джош Гайкліфф виклав ще 2015 року. Але тільки зараз користувачі звернули на нього увагу. Кількість переглядів стрімко наближається до мільйона. Схоже, як вважає багато хто, хто подивився відео, Гайкліффу вдалося зняти справжню снігову людину!

Джош стверджує, що зіткнувся із загадковою істотою під час полювання на кабана в лісах Міссісіпі.

«Я полював на кабана. Сидів у засідці біля болота. Раптом почув шум за деревом. У першу хвилину я онімів. Я не міг повірити своїм очам. Приблизно за 50 ярдів від висохлого кипариса присіла величезна чорна істота», — згадує Гайкліфф.

«Я подумав, що це кабан, але побачив ці великі плечі і голову, і підняті руки. Схоже, він викопував пень. Першим моїм спонуканням було бігти, я навіть не думав стріляти», — розповідає американець.

Джош стверджує, що істота була зростом приблизно 2 метри 15 сантиметрів. Чимось нагадувала ведмедя. Гайкліфф досі не може зрозуміти, з ким чи з чим він зіткнувся вісім років тому.

Користувачі, які подивилися відео, здебільшого впевнені, що Джош натрапив на снігову людину, або єті. У США цю містичну істоту заведено називати інакше — бігфут.

«Це, безумовно, найпереконливіше відео, яке я коли-небудь бачив про снігову людину і її можливе існування», — пише один із користувачів.

«Зазвичай я великий скептик, що нескінченно дратує моїх друзів. Але я маю сказати, що це, безумовно, найкращі та найпереконливіші кадри бігфута, які я коли-небудь бачив», — вторить йому інший.

«Чесно кажучи, це, напевно, найкращий кадр із коли-небудь записаних. Дивно, що про це більше не говорять», — дивується третій.

Чутки про існування великої людиноподібної істоти, вкритої шерстю, ходять у Північній Америці вже сотні років. Незважаючи на тисячі повідомлень про спостереження, існування бігфута не було підтверджено офіційно.

Більшість свідків бачили снігову людину далеко від боліт і лісів Міссісіпі.

За даними Організації польових дослідників снігової людини, було зареєстровано 676 передбачуваних спостережень або зустрічей із нею в штаті Вашингтон і 445 зустрічей у Каліфорнії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Шотландії оголосили полювання на Нессі, наприкінці серпня почнуться пошуки доісторичного монстра.

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