РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалий

У вівторок, 22 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Попередньо, постраждала 1 людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, через російську ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

«Попередньо, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно», — зазначив Сергій Лисак.

Голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що удар був близько 05.30 ранку.

«Декілька лікарень перейшли на генератори, електропостачання на них уже відновлено. Водопровідна система також перейшла на генератори, зараз здійснюється перезапуск електрикою. На зараз частково знеструмлено кілька вулиць та ліній електротранспорту. Працюють всі служби», — зазначив Вілкул.

Також, сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район Дніпропетровської області. Ворог влучив у приватне підприємство, після чого виникла пожежа. Згодом окупанти завдали повторного удару по території району, пошкодили лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких влучила у житловий будинок, інша — у навчальний заклад. Постраждали понад 80 людей, серед них семеро дітей.

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