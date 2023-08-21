Ракети великої дальності, оснащені касетними боєприпасами, є ключем до розкриття величезної мережі оборони росії, вважає колишній американський радник головнокомандувача Збройних сил України Деніел Райс, пише Newsweek. Нагадаємо, що раніше аналітики CNN повідомляли про те, що контрнаступ ЗСУ просувається вперед за допомогою касетних боєприпасів.

Він наполягає на розширенні українського арсеналу касетних боєприпасів, закликаючи американських законодавців схвалити передачу Україні ракет М26 DCIPM, якими будуть стріляти з високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS.

«Якщо ви отримаєте 2000 касетних ракет, я думаю, війна закінчиться, — сказав Деніел Райс. — Ракети дозволять українським військам полювати на російську артилерію — найбільших вбивць на полі бою, які постійно переслідують українські підрозділи, що намагаються прорвати російську оборону — на відстані до 45 кілометрів, що перевищує 25 кілометрів, які досягають 155-міліметрові снаряди DCPIM, що перебувають на озброєнні з липня. Передові батальйони росіян будуть знищені, і тиловий ешелон буде знищений. У нас є десятки тисяч цих касетних ракет в Німеччині, які стоять і чекають, коли їх утилізують. Замість того, щоб знищувати їх, просто віддайте їх українцям. І вони виграють війну».

Він додав, що Україна просила у США касетні артбоєприпаси і касетні реактивні снаряди для РСЗВ одночасно понад рік тому. Касетні артснаряди вже поставляються, але реактивні касетні боєприпаси — ні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на думку експерта з питань безпеки Крістіана Меллінга, касетні боєприпаси мають ще й психологічний ефект. Це ще більше підриває бойовий дух російської армії.

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