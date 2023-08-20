Екстрена нарада щодо майбутнього монархії: навіщо Чарльз III покликав принца Вільяма та Кейт

Король Чарльз III скликає екстрену сімейну нараду у Балморалі. Як повідомляють британські газети, зустріч відбудеться у понеділок, 21 серпня. Принц і принцеса Уельські мають бути обов'язково, оскільки прийматиметься рішення про майбутнє монархії.

Чарльз має намір розповісти принцу Вільяму та його дружині Кейт, яка днями відвідала популярний рейв-фестиваль у Хоутоні, які ролі вони гратимуть відтепер. Також він визначить стратегічні завдання для себе самого та королеви Камілли.

Його Величність сподівається використати «зіркову популярність» старшого сина, його дружини та дітей, щоб допомогти об'єднати Співдружність та забезпечити існування британських монархії для майбутніх поколінь.

Рішення короля завадило принцові Вільяму полетіти до Австралії, щоб підтримати з трибуни збірну Англії у фіналі чемпіонату світу з футболу серед жінок. «Левиці» (так називають уболівальники англійських футболісток) зустрінуться зі збірною Іспанії. І це перший після 1966 фінал футбольного чемпіонату світу, куди пробилася Англія. Тоді це була чоловіча збірна.

«Левиці» дуже хотіли побачити Вільяма на трибуні, бо принц Уельський є головою футбольної асоціації. Однак він фізично не встигне повернутися додому і приїхати на сімейну раду до Балморалу, якщо полетить до Сіднею. Тому спадкоємець британського престолу та його дочка принцеса Шарлотта побажали удачі англійським спортсменкам у відео.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак також не планує бути присутнім на фіналі.

І це багато вболівальників, а також політиків вважають великою помилкою. Люди можуть побачити у такому ставлені зневагу до жіночого спорту. Крім того, відсутність перших осіб Британії на стадіоні в Сіднеї буде сприйнята як неповага до Австралії зокрема і до всієї Співдружності в цілому.

За чутками, все це так не сподобалося футболісткам, що вони звернулися до принца Гаррі з проханням прилетіти на фінал. «Левиці» чудово розуміють, наскільки болісно це сприймуть головні члени королівської родини. Що їм відповів герцог Сассекський, поки що не відомо.

Тим часом король покладає великі надії на старшого сина та його сім'ю. Кажуть, що Чарльз приділяє велику увагу ролі Кейт та її «безперечним зірковим якостям».

Головні члени британської королівської родини також обговорять плани щонайменше наступного року, зокрема поїздки за кордон, основні події та ключові цілі.

Восени Чарльз і Камілла мають намір вирушити до Кенії. Наступного року члени королівської родини відвідають Канаду та Австралію.

Тим часом Гаррі та Меган несподівано стали більш популярними ніж Вільям та Кейт.

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