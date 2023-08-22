Йому тепер назавжди 20: болюча історія про втрату українського героя

Війна, підло розпочата російськими ворогом, продовжує приносити нестерпний біль та горе в українські родини. Стоячи на колінах, з квітами, під вигуки «Герої не вмирають!» в Ілілінцях на Вінниччині хоронили воїна Василя Гусятинського.

«Воїн народився у селі Бабин. Тут навчався, зростав і виховувався у великій дружній родині. Далі було навчання у Вінницькому професійно-технічному училищі № 5 на маляра-штукатура.

Світлий, життєрадісний хлопець, який будував свої плани на життя, вдихав кожну його мить на повні груди, радував своїх рідних, був для них надійною опорою і підтримкою, був чесним та справедливим, справжнім в усьому: характері, дружбі, роботі. Мріяв, любив, жив. Але повномасштабне вторгнення росії змінило його плани, все життя. Будучи відданим патріотом своєї держави та маючи велике бажання захистити свою родину, особливо улюблених племінників, Василь слідом за старшим братом Миколою, у березні цього року, пішов на війну.

«Я пішов на війну, щоб твій син не бачив це страхіття і жив у вільній незалежній державі! Я за дітей готовий померти!» — так казав Василь своїй сестрі, повідомляє Іллінецька ТГ.

Матрос Василь Гусятинський був навідником 1 відділення морської піхоти 1 взводу морської піхоти 2 роти морської піхоти однієї з військових частин. Був надзвичайно хоробрим, мужнім не по роках та відважним. Самовіддано виконував накази командирів, був вірним, сміливим та надійним побратимом, завжди готовим прийти на допомогу. 6 серпня під час бойового зіткнення з силами противника в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області, матрос, прикривши власним тілом побратима та врятувавши йому життя — загинув.

Йому тепер назавжди 20 … І він назавжди у строю, але тепер уже Небесного війська.

Поховали Захисника України Василя Анатолійовича Гусятинського зі всіма військовими почестями на кладовищі у рідному селі. Військові передали матері та брату прапор України, яким було накрито труну, як символ держави, за яку він віддав своє молоде життя. Рідні та близькі зареєстрували петицію та просять президента посмертно удостоїти воїна орденом «Золота Зірка».

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель бійця Сергія Телушкова, син якого народився вже після його смерті.

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