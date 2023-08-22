Не Орбан: до України прибула з візитом президентка Угорщини

У вівторок, 22 серпня, напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, до України з робочим візитом прибула президентка Угорщини Каталіна Новак.

Про це повідомили у Закарпатській ОВА.

Повідомляється, що Новак зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабної війни.

Мова йде про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям на Закарпатті, організацію літнього відпочинку для українських дітей в Угорщині, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.

В.о. голови ОВА Мирослав Білецький сподівається, що успішна реалізація спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.

Зазначається, що у межах візиту президентка Угорщини також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей.

Після цього вона вирушить до Києва, де на запрошення президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.

Під час візиту стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті. Послом став Федор Шандор, професор Ужгородського національного університету, військовослужбовець ЗСУ.

Рішення стане офіційним, коли посол Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти Новак.

Нагадаємо, Каталін Новак зустрічалася з президентом Зеленським 26 листопада минулого року. Тоді вона разом з прем'єрами Польщі та Бельгії відвідувала Україну.

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