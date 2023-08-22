«Помічник ветерана»: визначено дату старту пілотного проекту

Пілотний проект «Помічника ветерана», який має допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя, стартуватиме у чотирьох регіонах України у вересні 2023 року. Про це під час VI Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Захисники. Майбутнє» повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

«Сьогодні людина може повернутися з фронту у свою громаду, а там підприємство закрите, а родина знаходиться десь за кордоном. І хтось має зустріти цю людину. Зустріти має той, хто розуміє, що таке пройти війну», — сказала Лапутіна.

За її словами, першими помічниками ветеранів стануть 400 людей, підготовка яких наразі здійснюється. Помічники ветерана працюватимуть в громадах, а Сервісний офіс з питань ветеранів в громаді координуватиме їх діяльність.

Проект покликаний допомогти ветеранам війни, членам сім’ї ветерана, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана, членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, які перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників VI Міжнародного ветеранського форуму зауважив, що цього року було засновано нову українську «політику Героїв».

«Все в „політиці Героїв“ має бути таким, щоб допомагати людям жити. Будь-який посадовець, який цього не розуміє, буде замінений», — підкреслив Зеленський і зауважив, що перший результат впровадження «політики Героїв» потрібно буде оцінити до Дня захисників України 1 жовтня.

За словами президента, помічником ветерана в державі має стати кожен, як на сьогодні кожен є помічником воїна.

«Всі дієві ініціативи держави та громадськості, бізнесу, ініціативи самих ветеранів, усі, які спрямовані на більшу якість української політики героїв, на інтеграцію та допомогу ветеранам, повинні бути реалізовані. Я впевнений, що результат буде. Має бути», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що до Дня незалежності ветерани отримають окремі грошові виплати від уряду.

Фото armyinform.com.ua

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