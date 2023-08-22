Трамп домовився: суд призначив колишньому президентові США заставу

Адвокати Дональда Трампа провели успішні переговори із суддею у штаті Джорджія. Їхнім результатом стало рішення про призначення колишньому президенту США застави у розмірі 200 тисяч доларів у кримінальній справі про втручання у вибори. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Трампа та 18 його соратників звинувачують у створенні злочинної організації з метою зміни результатів президентських виборів у Джорджії у листопаді 2020 року. Одіозний політик мав добровільно з'явитися у в'язниці округу Фултон до 25 серпня. Інакше його заарештували б.

Добровільна явка означала, що Трамп все одно мав би якийсь час провести у слідчому ізоляторі окружної в'язниці. Тепер, з урахуванням досягнутих домовленостей, колишній президент, ймовірно, зможе уникнути не лише перебування за ґратами, а й особистої присутності на слуханнях про запобіжний захід, які відбудуться після його формального арешту.

Серед решти 18 обвинувачених у цій справі — колишній глава президентської адміністрації Марк Медоуз та колишній мер Нью-Йорка юрист Рудольф Джуліані.

Нагадаємо, загалом у чотирьох кримінальних справах Трампу пред'явлено 91 звинувачення. Крім спроби втручання у вибори у Джорджії, на колишнього президента заведено кримінальні справи про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Все це не заважає Трампу вести передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США у 2024 році. Ба більше, він є явним фаворитом у боротьбі за те, щоб Республіканська партія оголосила його своїм кандидатом на майбутніх виборах.

Відрив Трампа від конкурентів настільки великий, що він вважав за можливе відмовитися від участі в першому раунді передвиборчих дебатів серед республіканців. Згідно з новими опитуваннями, найближчий суперник Трампа, губернатор штату Флорида Рон Десантіс, відстає від нього на 46%.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп уникнув арешту, але обмежений у свободі пересування.

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