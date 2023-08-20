«З ним будуть поводитися м’яко»: Трамп готується добровільно з'явиться у в'язницю

Дональд Трамп, який офіційно звинувачений у злочині проти держави та американського народу, заявив, що добровільно з'явиться у в'язницю округу Фултон, штат Джорджія наступного тижня. Таким чином, колишній президент США має намір виконати рішення прокуратури, згідно з яким він повинен добровільно здатися владі до 25 серпня у зв’язку з пред'явленням йому нових звинувачень. Телеканал CNN, посилаючись на свої джерела, стверджує, що Трамп зробить це 24 чи 25 серпня вранці.

Події для колишнього глави держави набули такого драматичного повороту, після того як його та ще 18 осіб офіційно звинуватили у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року в штаті Джорджія. Це кримінальний злочин.

Нагадаємо, до цього стосовно Трампа було відкрито ще три кримінальні справи в різних штатах. Загалом йому висунуто вже 91 звинувачення.

Однак досі адвокатам одіозного політика вдавалося заздалегідь домовитися про внесення застави або можливість для обвинуваченого перебувати на волі за умови, що він особисто буде з'являтися до суду на першу вимогу. У Джорджії ця схема не спрацювала.

Як вважають багато американських юристів, Трампу доведеться все ж кілька годин провести у слідчому ізоляторі в'язниці у Фултоні. Це також означає, що його фотографуватимуть як обвинуваченого та візьмуть у нього відбитки пальців. Шериф округу Фултон Пет Лабат обіцяв поводитися з Трампом та його спільниками так само, як і з іншими обвинуваченими, не роблячи для них жодних поблажок.

Звісно, зараз адвокати колишнього президента риють землю у спробах скоротити його перебування у в'язниці до мінімуму. Проте теоретично не виключений варіант, що Трампу відмовлять у звільненні під заставу, і тоді він залишиться у слідчому ізоляторі надовго.

СІЗО у Фултоні має погану репутацію. «По суті, ізолятор був переповнений із того моменту, як його тільки збудували. Протягом багатьох років цей нескінченний цикл повторюється знову і знову», — заявив юрист Феллон Макклюр.

Ізолятор був збудований у 1985 році з розрахунку на 1300 ув'язнених. В останні роки там утримувалося понад 3000 осіб.

У нещодавньому звіті Південного центру з прав людини говориться, що умови утримання ув'язнених у Фултоні не відповідають стандартам гігієни, що призводило до спалахів ковіда, поширення вошей та корости. Правозахисники також виявили, що ув'язнені там дуже погано харчувалися і навіть страждали на кахексію — крайню форму виснаження. Є смертельні випадки. Лише 2023 року в цьому СІЗО померли шість людей.

Офіс шерифа округу Фултон визнає, що умови в ізоляторі «плачевні та швидко погіршуються». Шериф закликає владу штату до будівництва нової в'язниці. Однак на це потрібно не менше 1,7 млрд доларів.

Багато адвокатів в окрузі не вірять, що з Трампом будуть поводитися так само, як із їхніми клієнтами.

«З ним поводитимуться м'яко, бо він колишній президент. А наших клієнтів, як і раніше, битиму по зубах», — заявила адвокатка у кримінальних справах з Атланти Кейша Стід.

Американські ЗМІ зазначають, що кожне нове кримінальне звинувачення проти Трампа лише додає йому популярності. Він продовжує свою виборчу кампанію. І навіть ув'язнення не позбавляє Трампа можливості балотуватися в президенти у 2024 році. Наразі він є фаворитом у гонці за право стати єдиним кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Тим часом набирає обертів справа сина президента Джо Байдена Хантера — відтепер її розслідуватиме спеціальний прокурор із додатковими повноваженнями.

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