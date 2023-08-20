Поразка «Динамо» в Одесі та відставка Кучера: відеоогляди матчів чемпіонату України

У неділю, 20 серпня, зустрічами в Одесі, Ужгороді та Кривому Розі фінішує 4-й тур української прем'єр-ліги, лідерство в якій сенсаційно захопив «Рух».

Чемпіонат України. 4-й тур

20 серпня (неділя)

«Чорноморець» (Одеса) — «Динамо» (Київ) — 3:2 (Авагімян, 20, Штогрін, 53, Ієде, 90+1 — Ярмоленко, 48, Сидорчук, 60). На 83-й хвилині вилучено Сироту («Динамо»). Юніорські склади — 0:2.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик (Караваєв, 62), Дячук, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 62), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелєв, 77), Буяльський, Ярмоленко (Беніто, 77), Волошин, Ванат.

Динамівці прибули на матч до Південної Пальміри в паузі між двома єврокубковими поєдинками в Бухаресті — після важкої перемоги над «Арісом» та перед дуеллю з «Бешикташем» (24 серпня) у Лізі конференцій. Хлопцям зі столиці треба було бути повністю зібраними, адже саме «Чорноморець» три місяці тому сенсаційно обіграв динамівську команду у Києві (3:2).

Створили підопічні Романа Григорчука проблеми хлопцям із столиці проблеми й цього разу. Вже на 16-й хвилині Авагімян класним ударом вивів «моряків» уперед — 1:0.

До перерви «Динамо» відігратися не вдалося. А ось на початку другого тайму Ярмоленко ударом в один дотик відновив рівновагу — 1:1. Ось тільки жахлива оборона столичного гранда вкотре «відзначилася», і на 53-й хвилині Штогрін знову вивів одеситів уперед — 2:1.

«Перестрілку» у Південній Пальмірі влучним ударом на 60-й хвилині продовжив капітан киян Сидорчук — 2:2. А завершив темношкірий форвард «Чорноморця» Ієде, який вийшов на заміну. Спочатку він «посадив» на червону картку захисника киян Сироту, а вже в компенсований час приніс своїй команді другу поспіль перемогу з рахунком 3:2. Керівництво «Динамо» почекає з відставкою Луческу до поєдинків з «Бешикташем»?

«Дніпро-1» — «Оболонь» (Київ) — 1:2 (Піхальонок, 16, з пенальті — Тарануха, 46, Краснопір, 83). Юніорські склади — 2:0.

Команда Олександра Кучера, у якої після вильоту з Ліги Європи від «Славії» залишився останній шанс зіграти восени в єврокубках (23 та 31 серпня — матчі у Лізі конференцій зі словацьким «Спартаком»), на стадіоні «Авангард» в Ужгороді вперше в УПЛ зустрілася з «Оболонню».

Віцечемпіон України «Дніпро-1» швидко повів у рахунку, але не лише дозволив «пивоварам» відігратися, а й взагалі програв. Після матчу головний тренер дніпрян Олександр Кучер оголосив про свою відставку.

«Вину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую», — сказав фахівець на післяматчевій пресконференції.

19 серпня (субота)

«Рух» (Львів) — «Колос» (Ковалівка) — 1:1 (Слюбик, 56 — Цуріков, 35). На 83-й хвилині вилучено Золотова («Колос»). Юніорські склади — 4:0.

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (С. Шарай, 20 — Кучеров, 6, у свої ворота, Юрченко, 18). На 89-й хвилині вилучений Марусич («Верес»). Юніорські склади — 4:0.

«Металіст 1925» (Харків) — «Минай» — 1:0 (Дмитренко, 71). Юніорські склади — 2:1.

18 серпня (п'ятниця)

ЛНЗ (Черкаси) — «Полісся» (Житомир) — 1:2 (Шестаков, 88 — Аріельсон, 51, Кушніренко, 83). На 53-й хвилині вилучено Шаповала («Полісся»). Юніорські склади — 4:3.

«Зоря» (Луганськ) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:1.

Становище команд:

1. «Рух» — 10 очок (4 матчі);

2. «Чорноморець» — 9 (4);

3. «Колос» — 8 (4);

4. «Шахтар» — 7 (3);

5. «Олександрія» — 7 (4);

6. «Динамо» — 6 (3);

7. «Полісся» — 6 (4);

8. «Кривбас» — 6 (3);

9. «Оболонь» — 4 (4);

10. «Зоря» — 4 (4);

11. «Дніпро-1» — 4(3);

12. «Металіст 1925» — 3 (3);

13. ЛНЗ — 3 (4);

14. «Ворскла» — 3 (3);

15. «Верес» — 1 (4):

16. «Минай» — 1 (4).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»); 2 — Віталій Буяльський («Динамо»), Микола Матвієнко, Лассіна Траоре (обидва — «Шахтар»), Артем Шулянський («Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Цуріков («Колос»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Самсон Ієде («Чорноморець»).

У рамках 4-го туру УПЛ 20 серпня ще буде зіграно двобій «Кривбас» — «Шахтар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що динамівець Андрій Ярмоленко гнівно відреагував на ракетну атаку його рідного Чернігова.

Фото ФК «Чорноморець»

100

Читайте нас у Facebook та Instagram