Втратив обидва ока на війні: одружився український захисник «Самурай» (зворушливі фото)

Сапер з Донбасу, 24-річний Владислав Єщенко з позивним «Самурай», який втратив зір на війні, одружився зі своєю коханою Валерією.

Мить церемонії

Зворушливою історією та світлинами з весілля поділилися фотографи Костянтин та Влада Ліберови в Іnstagram.

«Мали честь бути присутніми на весіллі справжнього героя, Владислава Єщенко, відомого як „Самурай“. Ми знайомили вас із Владом декілька місяців тому. Сапер і доброволець, він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Влад втратив обидва ока і можливість бачити світ. Однак, навіть це не змогло його зломити», — йдеться у дописі.

Пара побралася у Києві

За їхніми словами, Владислав Єщенко активно ділиться досвідом з військовими, які також повністю чи частково втратили зір на війні, допомагає їм шукати необхідну інформацію та «показує на власному досвіді, що життя не закінчується на цій точці».

Дівчина Влада Валерія в усьому підтримує коханого. Коли Влад зробив їй пропозицію руки і серця, вона погодилася стати його дружиною.

«Ця історія про незламність, так. А ще про велике горе, яке принесла росія з собою. Якби не війна, цей молодий життєрадісний хлопець мав би змогу бачити свою красиву наречену в самий важливий для них день», — зазначають Костянтин та Влада Ліберови.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли болючу історію про захисника України Вадима Чабана з Вінничини, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення рф при обороні Херсонської області,.

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