Моніка Беллуччі вперше розповіла про свій роман із Тімом Бертоном

Знаменита італійська актриса Моніка Беллуччі вперше публічно прокоментувала свій роман із культовим режисером Тімом Бертоном. Про їхні стосунки стало відомо у лютому. Пару помітили на побаченні у Парижі. Тоді повідомлялося, що роман, мабуть, розпочався у жовтні, коли Бертон отримав з рук Беллуччі нагороду кінофестивалю «Люм'єр» у Ліоні.

І тепер 58-річна кінозірка дала інтерв'ю іспанському виданню журналу Harper's Bazaar. Номер з'явиться у продажу у вересні.

«Я знайшла в Тімі людину з чудовим духом. Мені пощастило зустріти приголомшливу душу. Що я можу сказати… Насамперед я рада, що зустріла цю людину. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються у житті… Я знаю його, люблю його. Я люблю Тіма і дуже поважаю Тіма Бертона», — сказала Беллуччі.

«Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі. У цьому світі ми можемо перетворити наші темні риси на щось світле, пробачливе. У фільмах Тіма Бертона про це багато говориться», — додала Моніка, коли мова зайшла про творчість режисера.

Також актриса трохи розповіла про своє ставлення до слави. «Слава — палиця з двома кінцями, вона викликає багато цікавості, а також може спровокувати суперечливі почуття… Коли я не працюю, мені подобається вести нормальне життя. Я ходжу магазинами, вожу дочок до школи», — розповіла Беллуччі.

Нагадаємо, у Моніки дві доньки — 18-річна Дева та 13-річна Леоні. Акторка народила їх у шлюбі з Венсаном Касселем. Подружжя прожило разом 14 років.

Позуючи для журналу, Беллуччі вкотре продемонструвала свій бездоганний стиль.

На одному зі знімків кінозірка сидить у привабливій чорній напівпрозорій сукні у великий горошок.

На іншому фото Моніка демонструє струнку фігуру в чорному в'язаному комбінезоні, який поєднується з елегантним жакетом та гостроносими туфлями на високих підборах.

Для третього фото (у заголовку) Беллуччі обрала сіру сукню-джемпер, стягнуту на талії чорним поясом із золотою пряжкою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що 18-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася в рекламі Dolce&Gabbana.

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