«Шахеди» вдарили по портах на півдні України: пошкоджено зерносховища (фото)

У ніч проти середи, 23 серпня, російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА «Shahed-136/131» по Україні.

Атаки знов зазнала Одещина. Як повідомив очільник обласної ОВА Олег Кіпер, південь регіону знаходився під атакою упродовж трьох годин, ціль ворога — цивільна інфраструктура.

«Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу „Shahed-136/131“. На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальним комплексам, де спалахнула пожежа загальною площею 700 квадратних метрів. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Зокрема, пошкоджені зерносховища. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують злочини терористів. Серед цивільного населення постраждалих немає», — зазначив Олег Кіпер.

В Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Так, близько четвертої ранку 23 серпня рашисти скинули дві керовані авіабомби на дитячий садок та житлові будинки у Херсоні. Пожежу оперативно ліквідували. За даними керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, постраждали шестеро людей, один з них — 22-річний хлопець — шпиталізований. Інші люди отримали допомогу на місці.

Протягом минулої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень. Зокрема, на Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки, а на Мар’їнському — продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та 2 — по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 пункт управління, 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.

За добу підрозділи Сил оборони України знищили кількадесят одиниць техніки та озброєння ворога, втрати особового складу армії рф наблизилися до 259 тисяч військових.

Фото Генштабу

Аналітики Інституту вивчення війни в своєму звіті констатують, що напередодні українські сили продовжували наступати в районі Роботиного на заході Запорізької області на тлі ознак того, що російські війська, ймовірно, мають обмежену присутність у населеному пункті.

«Російські сили, зважаючи на все, концентрують свої обмежені наявні підкріплення з інших частин театру військових дій на Оріхівському напрямку в західній частині Запорізької області. Українські наступальні операції на інших ділянках фронту залишаються важливими, оскільки вони можуть закріпити російські підрозділи на місці та запобігти подальшому фланговому підкріпленню. Наступ України в районі Роботино наближає українські сили до початку операцій проти другої лінії оборони, яка може бути відносно слабшою, ніж перша російська лінія оборони у цьому районі», — йдеться у звіті ISW.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, зазначавший, що війна в Україні є унікальною і що такої в сучасній історії не було, заявляв, що Сили оборони прорвали найскладнішу та найекстремальнішу першу лінію оборони ворога.

Нагадаємо, що генерал Марк Міллі, який невдовзі залишить посаду очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявляв, що Україна зможе перемогти росоію, але на це знадобиться час.

Фото з мережі

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