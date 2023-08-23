37.14 / 37.95 40.52 / 41.46
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Чому на грядці тріскаються качани капусти: названо головну помилку городників

13:18 23 серпня 2023
Капуста

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, як у серпні підживлювати качани капусти, розповіли, через що тріскається капуста, повідомляє Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

Так, зазвичай качани капусти тріскаються через нерівномірне поливання. У такій ситуації не тільки капуста тріскається, а лопаються і помідори, коренеплоди, картопля. Поява тріщин відбувається після посухи, коли нарешті городник проводить рясний полив. Таке часто буває, якщо у засуху поливати капусту тільки на вихідних.

Багато залежить і від сорту капусти. Так у сортів для засолювання качани лопаються навіть через різкі перепади температур вдень і вночі. Тож запізнюватися із збиранням урожаю таких сортів не варто. Качани вважаються стиглими, коли верхнє листя, що криє, змінює колір. Навіть стійкі до розтріскування сорти та гібриди не можуть не розтріскуватися більше 20 днів — все через зростання верхівкової бруньки.

Раніше «ФАКТИ» опублікували місячний посівний календар дачника, а також розповіли, що робити, якщо капуста не зав'язує тугі качани.

54

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Овнам знадобиться винахідливість, Терезам — спокій, Козерогам — хитрість: гороскоп на 23 серпня 2023 року

Слідчі дії поліції

«Вартість» послуги становила 7,5 тисячі доларів: на Київщині розкрито схему зняття ухилянтів з військового обліку

Аніта Луценко

Спорт — не найголовніше: Аніта Луценко відповіла, чому не можна схуднути тільки завдяки вправам

ДТП

Дванадцятеро людей загинули у легковику, що зіткнувся з вантажівкою у Вінницькій області (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту