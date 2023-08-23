Чому на грядці тріскаються качани капусти: названо головну помилку городників

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, як у серпні підживлювати качани капусти, розповіли, через що тріскається капуста, повідомляє Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

Так, зазвичай качани капусти тріскаються через нерівномірне поливання. У такій ситуації не тільки капуста тріскається, а лопаються і помідори, коренеплоди, картопля. Поява тріщин відбувається після посухи, коли нарешті городник проводить рясний полив. Таке часто буває, якщо у засуху поливати капусту тільки на вихідних.

Багато залежить і від сорту капусти. Так у сортів для засолювання качани лопаються навіть через різкі перепади температур вдень і вночі. Тож запізнюватися із збиранням урожаю таких сортів не варто. Качани вважаються стиглими, коли верхнє листя, що криє, змінює колір. Навіть стійкі до розтріскування сорти та гібриди не можуть не розтріскуватися більше 20 днів — все через зростання верхівкової бруньки.

Раніше «ФАКТИ» опублікували місячний посівний календар дачника, а також розповіли, що робити, якщо капуста не зав'язує тугі качани.

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