Приготуйте це добриво і наступного сезону урожай буде рекордний: що робити зі смородиною в серпні

Смородина вважається невибагливою рослиною, і багато садівників не забезпечують їй належний догляд. Але насправді вона теж потребує уваги. Після збору ягід потрібно провести ряд обов'язкових процедур, щоби наступного року смородина порадувала вас великими та ароматними ягодами, пояснюють автори каналу «Дача. Сад та город»

«Насамперед підрізаємо кущі, прибираємо, сухі, зламані та хворі гілки. Усувайте всі горизонтальні відростки. Не зрізайте молоденькі гілочки, тоді знизиться врожай. Підсікайте гілки, які відрізняються темним кольором — це старі пагони, які вже не почнуть плодоносити, як раніше. Видаляйте гілки старше 5−7 років. Спостерігайте, щоб кущ не був дуже загущений. Розпушуємо ґрунт, даючи кисню краще надходити в землю. Обробляємо рослини фунгіцидами та інсектицидами».

Крім того, можна приготувати для ягоди підживлення. Для цього беремо 1 столову ложку сульфату калію, склянку золи і розмішуємо в одному відрі води, поливаємо під корінь.

Абр розведіть водою пташиний послід (1:12) або коров'як (1:6) — і через тиждень підживлення буде готове. Щоб підживити, на відро води додайте 0,5 л настою посліду або 1 л настою коров'яку. Це допоможе рослинам нормально зимувати.

Нагадаємо кілька засобів підживлення смородини.

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