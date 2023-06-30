Огороднику на замітку: обов'язково підживіть цим смородину після збирання врожаю

Досвідчені городники для отримання гарного врожаю смородини радять підгодовувати кущі настоєм з картопляного лушпиння. Та й після збирання ягід рослини потребують добрив.

Автори каналу «Дачник» нагадують, який догляд буде необхідний кущам смородини після того, як урожай зібраний

Мінеральні добрива

Усі види смородини дуже люблять фосфор, а хлор не переносять, особливо червона смородина.

Антистресова обробка

Розчиніть по 1 ст. суперфосфату та сульфату калію у відрі води та вилийте таку суміш під кожен кущ.

Органічне добриво

Розведіть водою пташиний послід (1:12) або коров'як (1:6) — і через тиждень підживлення буде готове. Щоб підживити, на відро води додайте 0,5 л настою посліду або 1 л настою коров'яку.

Народні засоби

Добре себе зарекомендувало підживлення картопляним лушпинням, пару жмень якого можна просто прикопати по периметру куща. А також рибним борошном та лускою (400 г на один кущ).

Підживлення для виснаженого куща

Підживіть кущ комплексним мінеральним добривом, наприклад, нітрофоскою. Листя обприскуйте Цирконом. Часто смородина страждає від хлорозу, її листя починає жовтіти — варто підгодувати азотом: 1 ст.л. сечовини на 10 літрів води.

Відповіді на запитання, чому кущі смородини перестали плодоносити, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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