Багато українців люблять у себе в саду вирощувати смородину. Для того, щоб отримувати хороший урожай смородини кущі, слід добре удобрювати, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад та город».

«Картопляні очистки — найкраще добриво для смородини. Картофельні очистки — джерело крохмалю, який так подобається смородині, що її ягоди стають величиною з вишню. Хочете отримати чудовий врожай смородини? Не поленіться за зиму насушити картопляних очисток. Очистки чудово сохнуть на батареї або просто розкладені в один шар на підвіконні, в сухому вигляді їх краще всього зберігати в тканинних мішках», — йдеться в повідомленні каналу.

На протязі вiсняно-літнього cезону сухі картопляні очистки можна закопувати під кущі або заварювати їх окропом, відпрацьовувати і використовувати для використання.

«Ще картопляні очистки рекомендують використовувати як добриво при посадці капусти та огірків. Для цього сухі очистки розмочують і подрібнюють в кашу. При підготовці лунок „картопляну кашу“ закладають на дно, присипають зверху землею, а потім висаджують pозсаду», — йдеться в повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як розмножувати смородину живцями.

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