Соус ткемалі: готуємо неймовірно смачні ласощі на зиму
Ткемалі грузинська назва місцевого різновиду аличі, а також соусу, що виготовляється із неї. Кислувато-пряно-гострий, смачний та ароматний ткемалі подають до яловичини, свинини, баранини, м'яса птиці, страв з картоплі та риби, пояснює кулінарка Катерина Заболотна. До речі, нагадаємо рецепт густого, ароматного кетчупу з кабачків, що ідеально підходить до багатьох страв.
Інгредієнти:
- сливи (червона алича) 8 кг,
- часник 8 великих зубчиків (можна більше),
- гострий перець 1 шт.,
- сіль 4 повних чайних ложки,
- цукор 30 столових ложок (без гірки),
- гвоздика 1 ч. ложка,
- перець чилі 1 ч. ложка,
- коріандр 1 ст. ложка,
- базилік 10 листочків (можна більше),
- парасольки кропу (сушені з насінням) 6 шт.,
- суцвіття м'яти 6 шт.
Приготування:
Сливи помити, видалити кісточки. В каструлю влити 1 стакан води, всипати сливи і проварити 10 -15 хв з моменту закипання на помірному вогні. Поки сливи охолоджуються, пора зайнятися приправами.
Кріп, м'яту, перець, базилік, часник дрібно порізати і перетерти блендером. Злити через друшляк сік, який пустили сливи. Чим краще злити, тим густішим буде соус. Сік не виливати, можна приготувати смачний компот. Сливи перетерти блендером і проварити 15 — 20 хвилин, з моменту закипання, на помірному вогні, додати всі приправи і ще варити 10 хвилин. Готовий соус розлити в стерильні банки і закатати стерильними кришками. Зберігати в холодному місці!
Нагадаємо покроковий рецепт маринованих слив на зиму.118