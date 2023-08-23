Соус ткемалі: готуємо неймовірно смачні ласощі на зиму

Ткемалі грузинська назва місцевого різновиду аличі, а також соусу, що виготовляється із неї. Кислувато-пряно-гострий, смачний та ароматний ткемалі подають до яловичини, свинини, баранини, м'яса птиці, страв з картоплі та риби, пояснює кулінарка Катерина Заболотна. До речі, нагадаємо рецепт густого, ароматного кетчупу з кабачків, що ідеально підходить до багатьох страв.

Інгредієнти: сливи (червона алича) 8 кг,

часник 8 великих зубчиків (можна більше),

гострий перець 1 шт.,

сіль 4 повних чайних ложки,

цукор 30 столових ложок (без гірки),

гвоздика 1 ч. ложка,

перець чилі 1 ч. ложка,

коріандр 1 ст. ложка,

базилік 10 листочків (можна більше),

парасольки кропу (сушені з насінням) 6 шт.,

суцвіття м'яти 6 шт.

Приготування:

Сливи помити, видалити кісточки. В каструлю влити 1 стакан води, всипати сливи і проварити 10 -15 хв з моменту закипання на помірному вогні. Поки сливи охолоджуються, пора зайнятися приправами.

Кріп, м'яту, перець, базилік, часник дрібно порізати і перетерти блендером. Злити через друшляк сік, який пустили сливи. Чим краще злити, тим густішим буде соус. Сік не виливати, можна приготувати смачний компот. Сливи перетерти блендером і проварити 15 — 20 хвилин, з моменту закипання, на помірному вогні, додати всі приправи і ще варити 10 хвилин. Готовий соус розлити в стерильні банки і закатати стерильними кришками. Зберігати в холодному місці!

Нагадаємо покроковий рецепт маринованих слив на зиму.

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