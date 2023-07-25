Густий, ароматний, ідеально підходить до багатьох страв: як приготувати смачний кетчуп з кабачків

Сезон кабачків триває. Господині готують багато страв на зиму з цього начебто простого та нічим непримітного овоча. Але якщо підійти до справи творчо, то й результат виходить таким, що ніхто й не здогадається, з чого приготували, наприклад, кетчуп.

Автори сайту «Пляшка» пропонують приготувати з кабачків смачний кетчуп на зиму.

Такий домашній кетчуп виходить дуже, ароматним, смачним. Його навіть можна намазувати на хліб.

«Хто не знає, що він із кабачків — нізащо не здогадається», — пишуть кулінарки.

Інгредієнти:

кабачки — 1 кг

цибуля — 250 г

вода — 100 мл

сіль — 1 ст. л.

цукор — 5 ст. л. (80 г)

паприка копчена — 1 ст. л.

перець гострий — 1 ч. л.

томатна паста — 200 г

оцет (9%) — 60 мл

Приготування:

У кабачків відрізати хвостики та очистити їх від шкірки. Натерти на великій тертці.

Кабачки перекласти в сито, щоб стекла рідина. Цибулю подрібнити у блендері або пропустити через дрібну насадку в м’ясорубці і відправити до кабачків.

Терті овочі перекласти в каструлю, додати 100 мл води, 1 ст. солі та 80 г цукру (5 ст. л.). Перемішати, накрити кришкою і тушити протягом 20 хвилин.

Потім кришку зняти й випаровувати рідину, що залишилася, протягом 5−10 хвилин, вже постійно помішуючи, щоб нічого не підгоріло.

Додати спеції: 2 ч. л. копченої паприки, 1 ч. л. гострого червоного перцю, а також 200 г томатної пасти та 60 мл оцту (9%). Знову перемішати до однорідності і тушити 10 хвилин на повільному вогні. Соус стає густішим і ароматнішим.

Зняти соус з плити та гарячим пробити занурювальним блендером до стану пюре.

Розкласти кетчуп по банках і зверху налити тонкий шар олії, щоб кетчуп не плісняв. Закрити банки або щільно закрутити та зберігати у темному прохолодному місці.

«З копченою паприкою кетчуп буде нагадувати соус ткемалі або барбекю, а якщо покласти солодку паприку, то буде смак, як у смачного томатного кетчупу», — додають кулінарки.

Такий кетчуп ідеальний підходить не тільки до м'яса, а й до інших страв. Його можна намазувати на хліб.

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