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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік виконання: 2005
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 32×46 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Японські вчені вирішили провести незвичайний експеримент. У великий акваріум, прикрашений безліччю натуральних морських рослин, запустили горбушу. Спочатку вона плавала по всьому акваріуму. Але потім одну його частину відгородили товстим прозорим склом, і тепер піддослідна риба не могла туди потрапити.
Горбуша не бачила перешкоди, але щоразу, коли вона намагалася плисти в іншу частину акваріума, натикалася на перешкоду.
Довгий час риба наполегливо робила спроби пробитися крізь невидиму перешкоду. І ось коли сили майже покинули її, вона відступила.
Вчені прибрали скло. Але горбуша вже навіть не намагалася потрапити до іншої частини акваріума. Вона плавала в маленькому куточку, коли могла б користуватися всім простором свого водяного житла. І їй на думку не спадало спробувати хоча б ще один разочок…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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