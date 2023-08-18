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«Порцелянові» історії
24 серпня 2023
ПІДВОДНА ПРОГУЛКА
ПІДВОДНА ПРОГУЛКА
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік виконання: 2005
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 32×46 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Японські вчені вирішили провести незвичайний експеримент. У великий акваріум, прикрашений безліччю натуральних морських рослин, запустили горбушу. Спочатку вона плавала по всьому акваріуму. Але потім одну його частину відгородили товстим прозорим склом, і тепер піддослідна риба не могла туди потрапити.

Горбуша не бачила перешкоди, але щоразу, коли вона намагалася плисти в іншу частину акваріума, натикалася на перешкоду.

Довгий час риба наполегливо робила спроби пробитися крізь невидиму перешкоду. І ось коли сили майже покинули її, вона відступила.

Вчені прибрали скло. Але горбуша вже навіть не намагалася потрапити до іншої частини акваріума. Вона плавала в маленькому куточку, коли могла б користуватися всім простором свого водяного житла. І їй на думку не спадало спробувати хоча б ще один разочок…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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