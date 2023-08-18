24 серпня 2023

Японські вчені вирішили провести незвичайний експеримент. У великий акваріум, прикрашений безліччю натуральних морських рослин, запустили горбушу. Спочатку вона плавала по всьому акваріуму. Але потім одну його частину відгородили товстим прозорим склом, і тепер піддослідна риба не могла туди потрапити.

Горбуша не бачила перешкоди, але щоразу, коли вона намагалася плисти в іншу частину акваріума, натикалася на перешкоду.

Довгий час риба наполегливо робила спроби пробитися крізь невидиму перешкоду. І ось коли сили майже покинули її, вона відступила.

Вчені прибрали скло. Але горбуша вже навіть не намагалася потрапити до іншої частини акваріума. Вона плавала в маленькому куточку, коли могла б користуватися всім простором свого водяного житла. І їй на думку не спадало спробувати хоча б ще один разочок…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.