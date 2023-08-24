З Днем незалежності, Україно: красиві привітання і листівки

Сьогодні, 24 серпня — День Незалежності України — державне свято, дата, що символізує відновлення незалежної держави України.

Як відомо, 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила постанову та Акт проголошення незалежності України. День Незалежності України віддзеркалює одвічне прагнення українського народу до єдності та суверенності. Рішення про проголошення незалежності базувалося на результатах всенародного референдуму, на який винесли лише одне запитання — «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?».

Понад 90% українців в усіх областях країни висловили схвальну думку. 24 серпня 1991-го було скликано позачергове засідання Верховної Ради УРСР на якому за незалежність України проголосували 346 депутатів. Жовто-блакитний державний прапор України офіційно затвердили, як державний символ України.

У цьому році Україна відзначає 32-й рік незалежності, і вже другий рік поспіль — в умовах повномасштабної війни.

За час запеклих боїв весь світ побачив хоробрість і самовідданість нашого народу, а наші співгромадяни ще більше стали пишатися тим, що вони — українці.

У День Незалежності України 2023 варто привітати рідних, друзів та знайомих у прозі, віршах та листівках.

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З Днем Незалежності, друже!

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

На гарний день в Україні чекаємо,

З Днем Незалежності країну вітаємо:

Щастя й перемоги усім нам,

Українським донькам й синам!

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«Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!"

Т.Г.Шевченко

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Україно моя незалежна!

Ти як поле квітуче, безмежна.

Волошкове блакитне роздолля

Й твоя пісня про щастя і волю.

Захистила свободу і віру.

Ти незламна на стику епох.

І щасливий, хто в тебе повірив,

Бо з тобою Господь сам і Бог.

Ми черпаємо силу в єднанні,

Гордимось, свято віримо в те,

Що у світу здобудеш визнання.

Україна моя розцвіте!

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З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити і діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині і країні! Будьте незалежні і вільні у всіх своїх проявах!

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З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!

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З Днем Незалежності! Дякуємо кожному за єдність, віру, силу духу, відданість та патріотизм, який монолітно тримає нашу неньку! Україна переможе!

Нагадаємо, напередодні над Києвом підняли унікальний Державний прапор України — на ньому залишили свої підписи українські захисники й захисниці, які б’ються за свободу й незалежність нашої держави.

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