Аварія літака з Пригожиним: знайдено телефон головного «вагнерівця»

Телефон ватажка ПВК «вагнера» євгена пригожина знайшли на місці падіння його літака у Тверській області рф.



Про це повідомляє Al Jazeera.

Політичне джерело видання у ПВК «вагнера» повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон — він знаходився біля одного з тіл.

Чоловік додав, що в літаку, який повертався з Африки в Санкт-Петербург, мав бути Пригожин. Тому дуже ймовірно, що він дійсно загинув.

«Ми зараз спираємося на інформацію з офіційних джерел і спілкуємося з владою, яка всебічно вивчає ситуацію», — сказав інсайдер.

Раніше повідомлялося, що в середу, 23 серпня, у Тверській області рф дивним чином розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів — там значився Пригожин, командир ПВК «Вагнера» Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців. Офіційно смерть Пригожина ще не підтвердили, але російське агентство «Интерфакс» повідомило, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака. В той же час деякі «воєнкори» в рф озвучують версію про знищення літака засобами ППО.

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