Дбайливо сховала під ковдрою: громадянка Польщі намагалася нишком вивезти за кордон українського бойфренда

У пункті пропуску на кордоні з Польщею «Смільниця», працівники якого раніше втрапили у скандал довкола ввезення авто для ЗСУ, сталося чергове НП — там намагався незаконно перетнути кордон 32-річний громадянин України.

За повідомленням прикордонників, його виявили у автомобілі громадянки Польщі — чоловік ховався під ковдрою за передніми сидіннями.

Молодика виявили між сидіннями авто під ковдрами

Опитавши водійку, правоохоронці встановили, що чоловік є її коханим, і план з незаконного перетину кордону вони розробили разом.

Тепер за спробу незаконного перетину державного кордону чоловіка буде притягнено до адміністративної відповідальності.

Зловмисника притягнуть до відповідальності

А от у діях жінки прикордонники побачили ознаки злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», про що було направлено повідомлення до Національної поліції.

Нагадаємо, що в Україні почастішали випадки затримання воєнкомів і лікарів, які навчилися заробляти на вивезенні «ухилянтів» за кордон чималі гроші.

Фото facebook.com/zahidnuy.kordon/

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