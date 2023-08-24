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В полі разом з сином: Софія Ротару вперше за довгий час показала своє «недавнє» фото

15:47 24 серпня 2023
Ротару з сином

Легендарна співачка Софія Ротару, яка привітала українців з Днем Незалежності, має подвійний привід святкувати 24 серпня.

Крім Дня Незалежності, сьогодні виповнилося 53 роки її єдиному сину Руслану Євдокименку.

Про це Софія Михайлівна нагадала шанувальниками, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram спільне фото з сином.

Вперше за довгий час співачка розмістила у мережі свою «нову» (або ж мало відому) світлину, на якій позує у хустинці та сонцезахисних окулярах посеред поля з соняхом у руках.

Руслан Євдокименко зображений у солом'яному капелюсі та синій футболці.

«З днем народження!» — коротко прокоментувала фото з сином Ротару. Де саме була зроблена світлина, Софія Михайлівна не уточнила.

Також у сторіс співачка розмістила фрагмент свого виступу.

Нагадаємо, син Ротару потрапив у скандал на початку повномасштабної війни, коли разом с онуком співачки Анатолієм намагався незаконно перетнути кордон України. Через деякий час Анатолію Євдокименку все ж таки вдалося опинитись в Європі.

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