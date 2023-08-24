Вишитий жакет та прострілена ікона з передової: Усик та Дюбуа провели дуель поглядів (відео)

У четвер, 24 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбулася фінальна пресконференція чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF українця Олександра Усика (20 перемог, 13 з них — нокаутом) та володаря другорядного титулу WBA World британця Денієла Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка) перед їхнім боєм 26 серпня.

Якщо 25-річний уродженець Лондона постав перед журналістами у спортивному костюмі, то олімпійський чемпіон у День Незалежності України одягнув білу сорочку та вишитий жакет.

«Я готовий. У мене був хороший збір, я впевнений і знаю, що зможу перемогти», — заявив Денієл Дюбуа.

«Дякую моїй родині, друзям, моїй дружині, я кохаю тебе, Катерино, та українським солдатам. Ми мали чудову підготовку, ми боксували, грали у футбол і танцювали», — своєю чергою, сказав Олександр Усик.

Під час спілкування на Олександра чекав сюрприз. Йому подарували ікону Божої Матері, намальовану на простріленій кришці від ящика з боєприпасами, яку йому передали воїни з передової. Декілька місяців тому боксер гостював у них на прикордонному пункті Вовкулаки.

Після завершення пресконференції боксери провели дуель поглядів, яка несподівано завершилася скандуванням із зали «Усик! Усик!».

До речі, перед відходом з пресконференції Олександр Усик гукнув свого колишнього тренера Джеймса Алі Башира, який входить до тренерського штабу Дюбуа, і вони тепло обнялися. Хоча розставання українця та американця, пригадується, було не дуже…

Нагадаємо, що Усик проведе другий захист титулів. Як відомо, у вересні 2021 року українець відібрав їх у Ентоні Джошуа, а потім ще раз переміг британця у реванші у серпні 2022-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик та Дюбуа провели першу дуель поглядів перед чемпіонським боєм.

Фото Twitter Top Rank Boxing, LuckyPunch

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