Де і коли дивитися онлайн Усик — Дюбуа: розклад трансляцій та прогноз на бій українця-чемпіона

Пізнього вечора в суботу, 26 серпня, у польському Вроцлаві на рингу Tarczyński Arena зійдуться володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі непереможний українець Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом) та обов'язковий претендент на титули нашого співвітчизника по лінії WBA британець Деніел Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка).

У своєму крайньому поєдинку українець здолав рік тому, 20 серпня 2022-го, у бою-реванші британця Ентоні Джошуа, зберігши за собою чемпіонські пояси. Дюбуа також востаннє виходив у ринг минулого року, але 3 грудня, перемігши технічним нокаутом за підсумками третього раунду південноафриканця Кевіна Лерену та зберігши за собою статус «регулярного» чемпіона WBA, який дозволяє йому битися з Усиком за об'єднання титулів.

При цьому уродженець Сімферополя шокував зізнанням про те, що навесні минулого року, на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, він готовий був відмовитися від усіх своїх поясів та йти воювати за рідну країну, але військові врешті-решт відмовили його від цього кроку.

«Я мав 24 лютого прилетіти з Лондона, я був там у справах, але в підсумку приїхав 25-го о 6-й ранку, — зізнався Олександр в інтерв'ю своєму Youtube-каналу USYK17. — Під'їхав до воріт свого будинку десь о 5:30—5:40 . Навколо літали гелікоптери, з Києва багато машин виїжджало. Що я думав? Я одразу зателефонував своїм знайомим друзям, військовим, та одразу запитав, до якого військкомату їхати. Про бокс я на той момент не те, щоб не думав… У мене навіть жодних думок про бокс не було. Навіть була така думка, щоб звільнити пояси і нехай хлопці за них би боксували. А у нас тут як усе закінчиться, то повернутися та сказати: „Ну ось така ситуація, давайте якісь варіанти чи ще щось“. Але коли я поспілкувався з військовими хлопцями, які були у шпиталі, вони кажуть: „Про що ти думаєш? Чому ти не їдеш тренуватися? У тебе реванш, нам потрібна перемога“. І це було в кожній палаті, до якої входив. Хлопці просили їхати готуватися та боксувати».

Букмекери у майбутньому бою бачать явним фаворитом українського боксера. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу Усика приймають із коефіцієнтом 1,12 (достроковий успіх нашого співвітчизника оцінюється коефіцієнтом 1,52), на тріумф британського претендента — 7,0 (достроково — 9,50).

У прямій трансляції бій Усик — Дюбуа (початок — не раніше 23:00 за київським часом) покаже на території України медіасервіс MEGOGO.

Бій за титули WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі (Вроцлав, Польща)

26 серпня (субота)

Олександр Усик — Деніел Дюбуа 23:00* MEGOGO

* час початку орієнтовний

Нагадаємо, за умовами контракту Олександр гарантовано отримає за бій у Вроцлаві 75 відсотків гонорару, а Деніел — 25 відсотків (6 та 2 млн доларів відповідно).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний хорватський суперважковаговик Філіп Хргович після ефектної перемоги нокаутом кинув виклик Усику.

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