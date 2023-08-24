Найбільший виклик: Зеленський розповів, яким має бути кінець війни в Україні

Війна триває, ЗСУ щодня виборють нашу перемогу. Президент України Володимир Зеленський вважає, що перемога у війні настане не тоді, коли всі українські землі буде деокуповано, а коли на них повернеться справедливість.

Також глава держави наголосив, що війна не буде закінченою без покарання країни-агресора росії за геноцидну політику проти України.

Про це очільник держави сказав в інтерв'ю виданню NV.

При цьому президент наголосив, що навіть після закінчення війни на Україну чекає складний виклик, який полягає в тому, щоб не втратити єднання, яке виникло у суспільстві в боротьбі з ворогом. І коли війна завершиться, важливим буде не втратити цю цілісність, а отже, і державу.

«Коли немає війни, то не втратити це єднання, не втратити цілісність, а значить, не втратити державу — це буде найбільший виклик. Ось що нам треба робити. Не втратити нашу державу після перемоги», — пояснив президент.

Свою думку президент пояснює тим, що для деяких громадян України кінець війни вже настав.

«У декого кінець війни вже настав. Коли бачиш, як жваво живуть сьогодні вулиці багатьох міст, включно зі столицею. А для когось перемога — це те, що не дали повністю окупувати державу. Для більшості, я впевнений, перемога — це відновлення нашої територіальної цілісності. Але насправді, мені здається, перемога — це коли буде не тільки наша земля, і не тільки повернення усіх людей, а саме повернення справедливості на цю територію. І покарання росії за таку геноцидну політику проти України», — вважає Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 24 серпня привітав Україну та українців з 32-річчям проголошення Незалежності. Вже другий рік поспіль країна відзначає свято в умовах повномасштабної війни. Своє звернення президент присвятив всім, хто захищає країну, її незалежність та свободу.

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