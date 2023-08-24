Микола Тищенко почав «боротися» з call-центрами для заробітку: думка політолога

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко знайшов нові можливості заробітку та безкоштовного піару на всю Україну, вважає політолог, директор експертно-аналітичного центру «ДІАЛОГ» Андрій Миселюк. Про це він написав у своєму блозі на сайті Censor.net.

«Тищенко показово заявив, що оголошує боротьбу з call-центрами, принагідно звинувативши свого однопартійця в покровительстві цьому бізнесу. Після чого увірвався в офіс, де розташувалася IT-кампанія, яка орендувала приміщення у народного депутата „СН“ Олега Семінського. Там Тищенко почав погрожувати і звинувачувати народного депутата Семінського в „кришуванні“ цієї організації. Таку гарячу новину взяли всі українські ЗМІ, оскільки скандал був масштабний. Але, як потім виявилося, Семінський стосунку до цієї компанії не мав. Проте Тищенко отримав піар», — написав Миселюк.

За його словами, Історію можна було б забути, оскільки Тищенко не вперше створює гучні інформаційні «вкидання», якби не аудіофайли, що з'явилися в мережі.

«На аудіо виразно чути, як особа, чий голос схожий на Миколу Тищенка, зі співрозмовником веде переговори про роботу тих самих call-центрів. Про те, як він може сприяти їхньому процвітанню, а також куди може завести і з ким познайомити „господарів“ нелегальних центрів. При цьому Тищенко не приховує, що йому байдуже з ким саме працювати. Головне — щоб платили і не „підставили“ його, а він свою частину операції виконає», — написав Миселюк.

Після прослуховування цих аудіозаписів, на думку політолога, стає зрозумілим, що Тищенко під виглядом «боротьби» з call-центрами намагається побудувати нову схему для збагачення.

«На аудіо виразно чути, як Микола Тищенко зі співрозмовником веде переговори про роботу тих самих call-центрів, як він може сприяти їхньому процвітанню, а також куди може завести і з ким познайомити „господарів“ нелегальних центрів.

Прослухавши все сказане в аудіозаписах, стає зрозумілим, що Тищенко під виглядом „боротьби“ з call-центрами побудував нову схему для збагачення, в якій жертвами показових виступів Тищенка з відео стають ті, хто відмовляється з ним співпрацювати», — написав Миселюк.

На думку політолога, таким чином Тищенко вирішив не боротися з такими центрами, а налагодити схему постійного доходу від тіньового бізнесу.

Нагадаємо, 23 серпня низка ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких людина голосом, схожими на голос Миколи Тищенка, обговорює, як заробити на нелегальних call-центрах.

Зі свого боку Тищенко все заперечує, заявляючи, що аудіофайли підробка за допомогою нейромережі.

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