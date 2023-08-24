путінські чиновники і табір «Артек»: США ввели нові санкції проти росії

Сьогодні, 24 серпня, Сполучені Штати Америки вирішили приєднатися до привітань українців з Днем незалежності і оголосили про введення нових обмежень проти росії. Під американські санкції потрапили 11 фізичних осіб і дитячий табір «Артек».

Про це повідомили в Міністерстві фінансів США.

Хто потрапив під обмеження

Агєєва Ірина Анатоліївна — Уповноважений з прав дитини в Калузькій області;

Чалаєв Замід Алієвич — російський військовий діяч, командир Полку поліції спеціального призначення МВС по Чеченській Республіці;

Черкасова Ірина Олександрівна — Уповноважений з прав дитини в Ростовській області РФ;

Федоренко Костянтин Альбертович — Директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр «Артек»;

Кадирова Аймані Несіївна — мати глави Чеченської Республіки рамзана кадирова;

Хучієв Муслім Магомедович — голова уряду Чеченської Республіки;

Коваленко Володимир Владиславович — начальник штабу «Юнармії» в Севастополі;

Нечаєв Володимир Дмитрович — «ректор» Севастопольського державного університету;

П'ятих Галина Анатоліївна — Уповноважений із прав дитини в Бєлгородській області;

Шапурова Олена Олександрівна — так звана «міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області»;

Мансур Мусаєвич Солтаєв — Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Також США ввели санкції проти федеральної державної бюджетної освітньої установи «Міжнародний дитячий центр «Артек». Крім того, під обмеження потрапив громадський фонд імені Ахмата Кадирова.

Як відомо, перед введенням санкцій президент Джо Байден заявив, що США разом з іншими країнами світу працюють над тим, щоб притягнути росію до відповідальності за розв'язану війну і депортацію українських дітей.

«І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин», — заявив Байден.

Як відомо, з початку повномасштабної війни росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, рф чи білорусі нібито на «оздоровлення» чи на відпочинок у таборах. В зв'язку з цим беззаконням Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та омбудсмена марії львової-бєлової.

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