«Дніпро-1» дав бій «Славії», але не виправив провал у Празі: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 17 серпня, «Дніпро-1» після розгромної поразки на полі «Славії» (0:3) провів на стадіоні у словацькому Кошице зустріч у відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

«Дніпро-1» (Україна) — «Славія» (Прага, Чехія) — 1:1

«Дніпро-1»: Кінарейкін, Пасіч, Сарапій, Кравець, Каплієнко, Рубчинський, Бабенко, Гуцуляк, Піхальонок, Горбунов (Білл, 65), Філіппов (Ківінда, 65).

Голи: Рубчинський (45+1) — Юречка (52).

Продаж в іспанську «Жирону» лідера атак Довбика та провал у першій зустрічі у Празі (а ще відсутність Волинця, Бланко, Третьякова та Адамюка) залишали «Дніпру-1» крихітні шанси на вихід до наступного раунду турніру.

Дива не сталося. Хоча «Дніпро-1» наприкінці першого тайму повів у рахунку після блискучого дальнього удару Рубчинського. Чехи на початку другого тайму відігралися, але хлопці Кучера їм не дозволили. Хоча і в атаці не досягли успіху.

Путівку до групового турніру Ліги Європи «Славія» (24 та 31 серпня) оскаржить у поєдинках з іншим українським клубом — «Зорею». А ось «Дніпро-1» спробує використати останній шанс пробитися до основної стадії єврокубків у протистоянні зі словацьким «Спартаком», який за сумою двох зустрічей пройшов польський «Лех» (1:2 — на виїзді, 3:1 — вдома). Перший матч підопічні Кучера проведуть 24 серпня у Трнаві, зустріч у відповідь — 31-го у Кошице.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в нервовій серії пенальті вибило з єврокубків грецький «Аріс».

Фото СК «Дніпро-1»

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